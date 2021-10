Programa é considerado o maior pacote de obras da história da cidade - Divulgação

Programa é considerado o maior pacote de obras da história da cidadeDivulgação

Publicado 27/10/2021 18:30

SAQUAREMA – Seguindo com o programa "Saquarema Não Para", a prefeitura está realizando diversas obras em todo o município.

Nas últimas semanas, as frentes de obras nos bairros Bicuíba, Vilatur e Rio de Areia estão com as intervenções nas redes de drenagem.

Em Bicuíba, mais de dois quilômetros de vias serão pavimentados. Vilatur, serão 2,5 quilômetros de vias e no Rio de Areia, mais de 4,6 quilômetros de ruas receberão as obras.

Considerado o maior pacote de obras da história da cidade, o programa prevê a pavimentação e a drenagem de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas na cidade.



Programa é considerado o maior pacote de obras da história da cidade Divulgação