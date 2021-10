Carro de passeio e ônibus pegam fogo após colisão em Saquarema - Reprodução redes sociais

Publicado 27/10/2021 12:13

Acidente entre carro e ônibus causa incêndio na RJ-106, em Saquarema.



Na manhã desta quarta-feira (27) um grave acidente interditou a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura da Serra do Mato Grosso.Segundo informações, ao passar em uma curva, o motorista de um carro perdeu o controle e acabou batendo de frente com um ônibus da empresa 1001, que fazia a linha Araruama x Niterói. Com o impacto da batida, o carro começou a pegar fogo e as chamas acabaram atingindo o ônibus.Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o incêndio. A empresa 1001 informou que apenas uma passageira teve ferimentos leves nas mãos, recebeu atendimento no local e foi liberada. O motorista e os demais passageiros foram alocados em outro veículo para continuar a viagem.Uma mulher de 46 anos e um homem de 39 anos viajavam no carro que explodiu. A mulher também teve ferimentos leves e foi atendida no local, o homem precisou ser encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth.De acordo com a comunicação do Hospital, o homem teve uma fratura no fêmur esquerdo, mas está lúcido e estável e passará por uma cirurgia.A Rodovia foi interditada e a Polícia Rodoviária aguarda a retira dos veículos envolvidos para a liberação da pista.