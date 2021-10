Governo francês suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em lugares que exigirem o passe sanitário - Reprodução/ Internet

Governo francês suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em lugares que exigirem o passe sanitárioReprodução/ Internet

Publicado 29/10/2021 12:33 | Atualizado 29/10/2021 12:37

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (28), o Governo do Estado liberou que os municípios acabem com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração, desde que estejam com 65% de toda sua população ou que 75% do público-alvo esteja imunizados com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (28), o Governo do Estadoe sem aglomeração, desde que estejam com 65% de toda sua população ou que 75% do público-alvo esteja imunizados com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19.

80% da população acima de 12 anos totalmente imunizada, e, com risco de transmissão baixo, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, pretende manter o uso obrigatório do equipamento de proteção individual. Mesmo estando com mais dee, com risco de transmissão baixo, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, pretende manter o uso obrigatório do equipamento de proteção individual.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a liberação do uso de máscaras em locais abertos irá depender do quadro epidemiológico envolvendo número de casos, vagas hospitalares, número de óbitos e taxa de transmissão no município.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mais de 70 mil doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas no município. Além disso, não há registros de mortes na cidade desde o dia 21 deste mês.

No início do mês, a Prefeitura publicou um novo decreto com a flexibilização das atividades comerciais, educativas e esportivas no município. Segundo o documento, a cidade também aumentou para 80% a capacidade do público em bares e restaurantes com horário de funcionamento estendido até as 02:00h (duas horas da manhã), além de instituir o Selo de Estabelecimento Responsável, que está sendo utilizado por comerciantes e demais estabelecimentos que cumprem as determinações de saúde e sanitárias em vigor.