Projeto já entregou até o momento cerca de 25 perucas de vários tamanhos e cores. - Divulgação

Projeto já entregou até o momento cerca de 25 perucas de vários tamanhos e cores. Divulgação

Publicado 08/11/2021 15:58 | Atualizado 08/11/2021 16:34

SAQUAREMA – Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e salões de beleza tem devolvido a autoestima e a alegria para mulheres vítimas de câncer no município.

Prefeita Manoela Peres auxilia paciente com cancer a colocar a peruca Divulgação

Serviço é gratuito e conta com doações de cabelos naturais de salões de beleza. Divulgação

O projeto C.A.P.O (Centro de Apoio a Pacientes Oncológicos) idealizado pela Secretaria Municipal da Mulher, nasceu no início de 2021, com o objetivo de apoiar e auxiliar pacientes oncológicos maiores de 18 anos da cidade e que perderam seus cabelos durante tratamento contra a doença.De acordo com a Secretaria, aproximadamente 40 salões de beleza do município participam do projeto e, uma vez por semana, técnicos da secretaria fazem a retirada dos cabelos cortados, nos salões participantes.Após a retirada, as madeixas doadas são encaminhadas para uma profissional especializada em produzir perucas. A cada 1 kg de cabelo recebido, duas perucas de cabelos naturais são entregues ao projeto. Durante o tratamento as pacientes ficam com o couro cabelo muito sensível, e as perucas de cabelos naturais são as mais recomendadas, visto que o cabelo é mais leve e mais fácil de cuidar em comparação aos fios sintéticos.Do início do ano até agora, cerca e 25 perucas de vários tamanhos e cores forem entregues para as pacientes oncológicas. Mulheres em tratamento e que são usuárias dos serviços da Secretaria podem solicitar a peruca.