O evento contará com uma oficina de tranças afro - Divulgação

Publicado 10/11/2021 21:35

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira, 11 de novembro, acontecerá em Saquarema, mais uma edição do projeto Quintas Artísticas, da Secretaria Municipal de Cultura.

Desta vez a ação fará parte do Primeiro Encontro da Cultura e Arte Negra a ser comemorado no mês de novembro.

O evento contará com uma oficina de tranças afro, e uma roda de conversa com duas convidadas: a Assistente Social Viviane Dantas e a trancista Lúcia Laudelino.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do e-mail: [email protected] , até as 16h do dia 10/11. Os inscritos poderão concorrer ao sorteio de duas tranças afro.