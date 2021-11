Defesa Civil no Seu Bairro, Saquarema/RJ - Divulgação

Defesa Civil no Seu Bairro, Saquarema/RJDivulgação

Publicado 09/11/2021 16:32

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira, 10 de novembro, o projeto “Defesa Civil no seu Bairro” estará com uma tenda montada na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá, das 8h às 16h, para atender moradores do bairro, colher informações sobre áreas de risco, aspectos sociais, capacidades e infraestrutura da localidade, além de ofertar material educativo sobre prevenção de acidentes.

Idealizado pela Defesa Civil de Saquarema, o projeto, executado pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública tem por objetivo fortalecer as capacidades dos territórios e da população, diminuindo a exposição às ameaças de desastres naturais, como desabamentos e inundações nos períodos de chuvas e de queimadas, durante a estiagem, fatores causadores de danos à fauna e ao meio ambiente.

É através das informações passadas pela população local, que a Defesa Civil consegue pontuar as áreas de risco e as demandas dos bairros. O projeto também oferece orientações aos moradores quanto à percepção de risco, além da realização de vistorias de emergência motivadas por informações prestadas pelos moradores.

“Essa aproximação da Defesa Civil com a população é importante. Como órgão de proteção e defesa, é essencial que a população tenha um canal de diálogo próximo, aberto e eficiente para fazer suas solicitações”, informou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

A primeira edição do “Defesa Civil no Seu Bairro”, foi realizada no dia 03 de novembro, no bairro Sampaio Corrêa, e sanou, em tempo real, alguns problemas pontuais como iminentes quedas de árvores e um sistema de drenagem rompido.

O projeto conta com o apoio das secretarias de Comunicação, Agricultura e Esporte, Lazer e Turismo, além da participação de agentes da Guardas Turística, Ambiental e Civil. Os próximos bairros a serem contemplados com o projeto são o Centro, dia 17, e Jaconé, em 24 de novembro.