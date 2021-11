Criminoso assaltou loja em Bacaxá - Reprodução internet

Criminoso assaltou loja em BacaxáReprodução internet

Publicado 09/11/2021 17:28

SAQUAREMA – Um homem armado assaltou uma conhecida loja de eletrodomésticos em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o crime aconteceu na manhã deste domingo, 07 de novembro, na Avenida Saquarema, na altura do Banco do Brasil, em Bacaxá, quando o criminoso entrou na loja, abordou uma funcionária do setor de telefonia exigindo que ela lhe entregasse um aparelho celular que estava na vitrine.

A funcionária por sua vez, informou que apenas o gerente tinha a chave que dava acesso ao aparelho. O homem que estava nitidamente transtornado e armado, exigiu que o gerente lhe entregasse o telefone.



A polícia foi acionada e a ocorrência foi registrada na 124ª DP, em Saquarema. Imagens das câmeras de segurança da loja foram entregues aos policiais.