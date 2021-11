Estudo revela eficácia nas vacina AstraZeneca e Pfizer - Reprodução internet

Estudo revela eficácia nas vacina AstraZeneca e PfizerReprodução internet

Publicado 10/11/2021 21:40 | Atualizado 10/11/2021 21:42

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira, 10 de novembro, a Prefeitura de Saquarema anunciou que o Ministério da Saúde enviou novas doses para segunda aplicação da vacina Oxford/AstraZeneca.

O município ficou um período sem o imunizante e teve que suspender a vacinação para este tipo de vacina. Com a chegada da nova remessa, as pessoas que estavam com a aplicação da D2 atrasada poderão retornar aos polos de vacinação para serem imunizados.

Além das doses da AstraZeneca, o município também recebei um novo lote vacinas da Pfizer.

Os polos funcionam no Lions Clube, em Bacaxá, e no Saquarema Futebol Clube, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas.