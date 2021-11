Abrigos de Saquarema recebem alimentos produzidos no Centro Agrícola Municipal

Frutas, verduras e legumes foram entregues em 2 abrigos do município - DIVULGAÇÃO

Publicado 20/11/2021 19:04

Diversos alimentos produzidos no Centro Demonstrativo da Produção Agrícola Municipal foram doados para abrigos em Saquarema, na Região dos Lagos.

A doação foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, que fez a entrega dos alimentos no Abrigo Raio de Sol e no Lar dos Idosos de Saquarema.

Foram doados feijão, banana, coco, alface, milho e couve, que serão usados na alimentação dos usuários dos abrigos. Outros alimentos também estão sendo produzidos, como aipim, beterraba, cenoura, jiló, quiabo, berinjela, entre outros.O Centro Demonstrativo da Produção Agrícola foi idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura para reunir amostras de todos os alimentos produzidos no município de Saquarema. Frutas, legumes, verduras, cereais e demais tipos de alimentos são cultivados no espaço da secretaria. As sementes e mudas são doadas por agricultores familiares da cidade.