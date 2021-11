Prefeitura abre inscrições para Bolsa Atleta - Internet

Publicado 23/11/2021 23:18

Nesta segunda-feira, 22 de novembro, Saquarema abriu as inscrições para o Programa Bolsa Atleta.

Idealizado pela A Prefeitura de Saquarema, através da Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 001, de 17 de novembro de 2021, serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para o Programa, cujas bolsas variam de R$ 300 (trezentos reais) a R$ R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e serão concedidas pelo período de 12 meses. Cada atleta poderá concorrer a uma única vaga e no caso de menores de idade, é necessária a assinatura de termo de compromisso pelo responsável legal.

As inscrições estarão abertas até o dia 03 de dezembro, das 09h às 16h, por meio de Processo Administrativo no setor de Protocolo Geral, na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, localizada na Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema/RJ, CEP 28.990-756. A lista dos atletas selecionados será divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de Saquarema (www.saquarema.rj.gov.br) dia 21 de dezembro de 2021.

Quem pode concorrer

Para concorrer ao Programa Bolsa Atleta, o interessado deverá se enquadrar nas seguintes condições: ser atleta amador em plena atividade esportiva, com idade máxima de 28 (vinte oito) anos; estar vinculado a entidade legalmente constituída que represente a sua modalidade esportiva; apresentar rendimento de destaque em competições oficiais de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional; e ter residência fixa no Município de Saquarema há mais de 24 (vinte e quatro) meses.

A avaliação

A avaliação dos interessados será realizada pela Comissão Especial, criada para este fim, em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório. E o processo de seleção terá fases de análise documental e análise de mérito. Como critérios de desempate serão considerados o número de conquistas do atleta e seu desempenho em eventos nacionais, Internacionais, estaduais e municipais.

Mais informações sobre o Programa Bolsa Atleta e os formulários para inscrição podem ser obtidas no link https://www.saquarema.rj.gov.br/prefeitura-abre-inscricoes-para-programa-bolsa-atleta/