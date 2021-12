aulas serão gratuitas na Praia de Itaúna - divulgação

Já estão abertas as inscrições para a Escolinha de Beach Soccer de Saquarema, na Região dos Lagos. Idealizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, as vagas são voltadas para meninas e meninos dos 7 aos 14 anos de idade, moradores no município. As aulas acontecerão na Praia de Itaúna.

A ação é fruto de parceria entre a Prefeitura e o Projeto Grão de Areia, criado pelo instrutor Marcelo Mendes (CBF, Conmebol e FIFA) e serão ofertadas 100 vagas, gratuitamente. Com uma proposta pioneira de ensino e prática da modalidade, o projeto combina esporte e inclusão e contará com a participação de alunos portadores de deficiência auditiva.

“Quando conheci o projeto, vi a potencialidade para aplicação em nossa cidade. Vamos iniciar esta escolinha tendo a certeza de que será bem recebida pela nossa população. E, em breve, virão mais ações esportivas e sociais, totalmente gratuitas!”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

As inscrições

Para efetuar a inscrição o candidato deverá apresentar original e cópia do documento de identificação, declaração escolar e atestado médico para prática de esporte da criança ou adolescente. Já o seu responsável deverá preencher formulário correspondente e apresentar documentos comprobatórios. As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, que funciona na Praça dos Pescadores, no Centro de Saquarema. A previsão é de que as aulas sejam iniciadas ainda no mês de janeiro.