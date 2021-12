Crianças participam da Copa de Futebol Infantil - divulgação

Publicado 06/12/2021 11:39 | Atualizado 06/12/2021 11:41

Teve início neste sábado, 4, em Saquarema, na Região dos Lagos, a Copa de Futebol Infantil.

Idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, as partidas foram realizadas no estádio do Sampaio Corrêa F.E., no Tingui e atraíram dezenas de crianças de várias partes do município.

Na primeira rodada, quatro equipes participaram dos jogos. A competição seguirá até o dia 12 de dezembro e todas as partidas acontecerão aos finais de semana. Ao todo, 100 crianças com idades até 14 anos estão participando da competição que foi dividida em categorias Sub 10, Sub 12 e Sub 14.