Resultado das inscrições para o curso de Eletricidade de Automóveis em Saquarema - divulgação

Publicado 03/12/2021 15:22

A Secretaria Municipal de Educação de Saquarema divulgou o resultado das inscrições para os Cursos de Eletricidade de Automóveis que acontecerão no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França.

A lista completa com os nomes dos candidatos selecionados está disponível no site da prefeitura. Os alunos inscritos estão com as seguintes legendas:

AZUL – nomes selecionados conforme o critério de seleção divulgado.

AMARELO – nomes duplicados.

BRANCO – nomes em espera.

Os candidatos selecionados deverão comparecer ao Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França munidos dos seguintes documentos para a matrícula:

– RG ou CNH ou Certidão de Nascimento

– CPF

– Comprovante de Residência

– Comprovante de Escolaridade (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão)

– 2 Fotos 3×4

A matrícula deverá ser feita até 09/12, nos dias úteis. O Centro de Capacitação Profissional funciona de segunda a quinta, das 13:30 às 20hs e sexta, das 13 às 17hs, na Rua Tia Mello, 25 – São Geraldo. Para mais informações, a secretaria do curso possui WhatsApp para contato: (22) 93300-5250.