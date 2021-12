Material exposto no evento em Saquarema/ RJ - divulgação

Publicado 03/12/2021 13:30

Na última quarta-feira, 01 de dezembro, a Prefeitura de Saquarema realizou, o Dia Mundial de Combate à AIDS, um evento voltado aos profissionais de saúde do município para enfatizar o combate à doença e apresentar um novo tratamento disponível.

O encontro ocorreu no Teatro Mário Lago, no Centro, e na ocasião foi apresentada a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV - PrEP, tratamento que será oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

A PrEP consiste no uso diário do medicamento Tenofovir/Emtricitabina, cuja finalidade é evitar a infecção por HIV, caso ocorra uma exposição, não permitindo que o vírus se instale no organismo. O medicamento para o novo método de prevenção já está sendo disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem tem acesso

Em Saquarema, todos os postos de Estratégia de Saúde da Família realizam a testagem para o HIV. Além dos ESFs, a Casa Amarela também oferece assistência em caso de testagem positiva. Atualmente, 491 pacientes são atendidos pela Secretaria de Saúde por meio da Casa Amarela.

“A PrEP é oferecida para alguns grupos prioritários, tais como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, população trans e parceria soro-diferentes (quando um dos parceiros possui HIV e o outro não). Ainda assim, é necessário que o paciente esteja efetivamente se expondo para poder ser contemplado pelo SUS para a PrEP”, informou o Dr. Rodrigo Neves, médico infectologista do município.

A Casa Amarela funciona na Rua Waldir Macedo da Silva, 180, Casa 2, Verde Vale (próximo à Cidade da Saúde). O local oferece tratamentos e exames para Tuberculose, Hanseníase, Hepatites e IST’s/AIDS.