Ano letivo terá em média 200 dias de aulasDIVULGAÇÃO

Publicado 01/12/2021 19:58



Com o fim do ano letivo se aproximando, a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, divulgou nesta quarta-feira, 30, o calendário escolar para 2022.

De acordo com o anunciado, as aulas terão início no dia 02 de fevereiro, totalizando 202 dias de aulas, sendo;

1º trimestre - 07/02 até 20/05 = 68 dias.

2º trimestre - 23/05 até 16/09 = 72 dias.

3º trimestre - 19/09 até 16/12 = 62 dias.

As aulas do EJA – Educação de jovens e adultos iniciarão no dia 14 de fevereiro, sendo;

1º semestre - 14/02 até 15/07 = 102 dias.

2º semestre - 01/08 até 16/12 = 100 dias.