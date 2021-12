124ª DP (Saquarema) - Reprodução da Internet

Publicado 30/11/2021 20:50

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 30 de novembro, um homem, acusado de participar do roubo em um supermercado em Saquarema, na Região dos Lagos, no mês de agosto.

Segundo informações, a prisão aconteceu após uma investigação e o monitoramento do setor de inteligência da polícia.

O acusado foi localizado no bairro do Rio de Areia. De acordo com a polícia, criminosos de outros municípios também participaram do assalto.

Na época do crime, além do dinheiro, houve uma troca de tiros, um policial militar e outras duas pessoas ficaram feridas



O acusado será transferido para uma unidade prisional onde ficará à disposição da justiça.