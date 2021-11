Escolas municipais de Saquarema terão aula de Jiu-jitsu - reprodução internet

Publicado 29/11/2021 19:01

Alunos das escolas municipais de Saquarema, na Região dos Lagos terão aulas de Jiu-jitsu em sua grade de ensino. Idealizado pela Prefeita Manoela Peres e desenvolvido pela Secretaria de Educação, o projeto "Jiu-jitsu nas Escolas”, levará a arte marcial para crianças do 1º ao 9º ano.



A previsão é de que as aulas tenham início no mês em janeiro de 2022 e que aconteçam no contra turno das aulas, ou seja, o aluno que estudar de manhã fará a aula de tarde e vice-versa.



O Jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa que utiliza uma série de diferentes técnicas e golpes corporais com o objetivo de derrotar ou imobilizar o oponente, tendo como priorização a consciência corporal e, principalmente, a disciplina.



Inicialmente, apenas 8 escolas serão atendidas pelo projeto que deverá contemplar aproximadamente mil alunos.



Confira as escolas que receberão o projeto

- E.M Padre Manuel;

- E.M Gustavo Campos da Silveira;

- E.M Elcira de Oliveira Coutinho;

- E.M Menaldo Carlos de Magalhães;

- E.M Edilson Vignoli Muniz;

- E.M Clotilde de Oliveira Rodrigues;

- E.M Ismênia de Barros Barroso;

- E.M Jardim Ipitangas.

Todos os alunos receberão o quimono, faixa e todas as unidades escolares serão preparadas. As informações sobre inscrições serão passadas aos pais e responsáveis nas secretarias das escolas.