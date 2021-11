Evento aconteceu no Centro Municipal de Educação Padre Manuel - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 29/11/2021 18:28 | Atualizado 29/11/2021 18:29

Em comemoração aos três anos do programa Jovem Aprendiz, a Prefeitura de Saquarema or meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação realizou um evento para celebrar a data.

Criado por meio da Lei 1.745, de 09 de novembro de 2018, o Programa oferece bolsas de estágio para estudantes saquaremenses de nível superior, que podem estagiar nos órgãos da Prefeitura e passar os próximos meses desempenhando funções dentro de suas áreas de formação.

“Atualmente nós temos 130 estagiários em atividade em 16 Secretarias do município. Celebrar esses três anos dessas conquistas e sucesso que o programa faz é indescritível”, comentou coordenador do programa Willy Coutinho.O encontro aconteceu no Auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, e foram abordados temas essenciais para o estágio, como o comprometimento com o horário, disciplina e proatividade. Além disso, a importância de continuar sempre estudando também foram temas do debate.