Publicado 29/11/2021 18:10



A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai realizar a primeira edição da Copa Saquarema de Futebol Infantil. A competição, que vai começar no dia 04/12, promete movimentar os campos e times da cidade.

Quatro equipes participarão do campeonato: CTFAS, Núcleo Oficial Boavista Saquarema, Vasco Academy Saquarema e Grêmio. As partidas acontecerão aos finais de semana e a competição seguirá até o dia 12 de dezembro (data prevista para os jogos das finais). Ao todo, 100 crianças com idades até 14 anos participarão da competição, divididas em categorias Sub 10, Sub 12 e Sub 14.

“Estamos retomando as atividades esportivas e, como a cidade tem uma grande paixão pelo Futebol, não poderíamos ter uma retomada melhor! Nossas crianças jogam muita bola e elas poderão competir em um campeonato com segurança”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

Os resultados dos jogos e as tabelas poderão ser acompanhados nas redes sociais da Prefeitura de Saquarema no Instagram e no Facebook.