troca de brinquedos em Sampaio Corrêa - divulgação

troca de brinquedos em Sampaio Corrêadivulgação

Publicado 29/11/2021 17:31

A Prefeitura de Saquarema, iniciou a troca de brinquedos e mobiliários que estão deteriorados em algumas praças do município. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, fez a troca na Praça de Sampaio Corrêa. Os equipamentos seguem o novo padrão urbanístico da Prefeitura para as áreas de lazer da cidade.



A reforma e construção das praças faz parte do projeto "Uma Praça em Cada Bairro". Idealizado pela Prefeitura, o projeto busca revitalizar áreas públicas de lazer nos bairros e/ou construir novos espaços para lazer e convivência da população, principalmente nos bairros periféricos de Saquarema.

Prefeitura realiza troca de brinquedos e mobiliários divulgação