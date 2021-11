Publicado 27/11/2021 13:59

Na noite desta sexta-feira, 26 de novembro, uma forte chuva que atingiu a cidade de Saquarema, causou estragos no município.

Acompanha de uma ventania, a tempestade deixou alguns bairros sem energia. Alguns alagamentos também foram registrados. A Rua Praia Riviera no bairro de Vilatur foi uma das ruas que sofreu com o alagamento. Casas também foram destelhadas no mesmo bairro. O município também registrou queda de raios.

Na manhã deste sábado, 27 de novembro, agentes da Prefeitura realizam a limpeza das ruas da cidade.