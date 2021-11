adesivo com o QR Code da Guarda Maria da Penha - divulgação

Publicado 27/11/2021 12:19



Nesta semana, durante patrulhamento de rotina, agentes da Guarda Maria da Penha de Saquarema flagraram um agressor descumprindo medida protetiva. O agressor foi detido, está aguardando audiência de custódia e poderá ficar preso por até 3 meses por descumprir ordem judicial.

Instituída pela Prefeitura de Saquarema no meio deste ano, a Guarda Maria da Penha é voltada ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que tenham medida protetiva determinada pela Justiça. Sua atuação é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher, a Guarda Civil do município e as polícias estaduais Civil e Militar. A Guarda faz rondas diárias, atende a ocorrências e vem realizando visitas às mulheres que têm medidas protetivas, a fim de assegurar o cumprimento dos seus direitos. Atualmente, o município possui 72 mulheres atendidas pela Guarda Maria da Penha.

“Com a pandemia e o isolamento social, vimos o aumento do número de casos de denúncias e agressões às mulheres em todo o país. Essa é uma estatística triste e infeliz que precisa acabar. Aqui em Saquarema, com a atuação presente da Guarda Maria da Penha estamos garantindo a segurança das mulheres”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Neste final de novembro, marcando o início dos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, foi posta em prática, pela Secretaria Municipal da Mulher, mais uma ação ligada ao trabalho da Guarda Maria da Penha de Saquarema: o lançamento da campanha “Quebrando o Silêncio” na qual estabelecimentos comerciais vêm recebendo adesivo com o QR Code da Guarda Maria da Penha facilitando, assim, a possiblidade de denúncias referentes à violência contra a mulher.

Contatos com as equipes da Guarda Maria da Penha de Saquarema podem ser feitos pelo número 22 99859-7841, que funciona para ligações e mensagens via WhatsApp.