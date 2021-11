Teatro Municipal Mário Lago, Saquarema / RJ - divulgação

Teatro Municipal Mário Lago, Saquarema / RJdivulgação

Publicado 29/11/2021 16:13

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura, vai abrir inscrições, de 01 a 15 de dezembro, para a Chamada Pública 002/2021, para a ocupação artística do Teatro Municipal Mário Lago. Aberto a produções de todo o país, o edital tem o objetivo de viabilizar a elaboração da grade de apresentações para os meses de janeiro a julho de 2022, com a realização de espetáculos de teatro, dança, música, circo, apresentações de trabalhos artísticos de Escolas Públicas e Privadas de Saquarema e eventos de pequeno porte das diversas modalidades artísticas.

Poderão se inscrever pessoas jurídicas (produtoras, associações de classe, entidades, grupos de artistas, entre outros) e pessoas físicas que já possuam trabalho comprovado ou não. Não há limite para o número de projetos enviados por proponente, que também poderá ter mais de um deles selecionado. As propostas encaminhadas terão sua documentação conferida pela equipe técnica do Teatro e os projetos habilitados serão divulgados no dia 20 de dezembro. Inaugurado em setembro de 1990, o Teatro Municipal Mário Lago tem 170 lugares e assim foi batizado em homenagem ao advogado, poeta, radialista, compositor e ator brasileiro Mário Lago (1911-2002), que era morador de Saquarema.