Ailton Pinheiro, de 12 anos, recebeu a vacina Pfizer em SaquaremaDivulgação

Publicado 27/11/2021 14:06

A partir desta sexta-feira, 26 de novembro, Saquarema irá aplicar a dose de reforçou da vacina contra a covid-19 em todas as pessoas acima de 12 anos no município.

A informação veio da Secretaria Municipal de Saúde, Para receber a 3ª dose é necessário que a pessoa tenha recebido a segunda dose há 5 meses.

A Secretaria informou ainda que a nova diretriz, segue o estabelecido pelo Ministério da Saúde e Plano Nacional de Imunização.

Em Saquarema, a vacinação contra a Covid-19 ocorre de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, no Lions Clube, na Rua Pereira, 548, em Bacaxá e no Saquarema Futebol Clube, que fica na Rua Barão de Saquarema, 612, no Centro.