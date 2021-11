Saquarema tem curso gratuito de eletricidade de automóveis - reprodução internet

Saquarema tem curso gratuito de eletricidade de automóveis reprodução internet

Publicado 29/11/2021 18:02 | Atualizado 29/11/2021 18:03

A Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, através do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França está oferecendo vagas para o curso de Eletricidade de Automóveis. O curso será realizado na Praça do Bem Estar, em uma Unidade Móvel do SENAI, por meio de parceria da Prefeitura e a FIRJAN.



Nesta edição, serão ofertadas 32 vagas (16 vagas para o turno da tarde e outras 16 vagas para o turno da noite). As aulas serão ministradas presencialmente na Unidade Móvel seguindo todo o protocolo de segurança aprovado pela Secretaria de Educação.



O curso acontecerá de segunda a sexta-feira, com duração de 38 dias úteis. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais, cursado ou estar cursando o 6º ano do Ensino Fundamental e responder com atenção todas as perguntas do formulário. As inscrições serão realizadas do dia 29/11 até o dia 01/12.



O critério para seleção será por ordem de inscrição. A lista com os nomes e horários de inscrição de quem cumpriu todos os requisitos será divulgada no site oficial da Prefeitura de Saquarema.



Os candidatos selecionados, serão contatados via WhatsApp para a matrícula presencial, respeitando todo o protocolo contra a COVID-19. Os candidatos selecionados, deverão entregar 2 (duas) fotos 3×4 no ato da matrícula presencial.

Para se inscrever, clique no link a seguir para ser direcionado ao formulário de inscrição:

A matrícula dos aprovados deverá ser feita do dia 02/12 até o dia 09/12 e as aulas iniciarão em 13/12. Para mais informações, entre em contato via WhatsApp: (22) 93300-5250.