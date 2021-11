Feijoada Vip do Salgueiro vai agitar Saquarema - reprodução internet

Publicado 29/11/2021 20:04

No próximo domingo, 5 de dezembro, Saquarema irá receber a tradicional Feijoada Vip do Salgueiro. O evento acontecerá no espaço Vila Palace, que fica na Rua Carlos Gardel, 36, no bairro do Verde Vale.A partir das 12h, será servida uma deliciosa feijoada preparada pelo renomado chef Romilson Santos.A abertura do evento fica com o Grupo É Tudo Nosso, em seguida, vai rolar o show completo do Acadêmicos do Salgueiro. Os amantes do carnaval poderão relembrar sambas memoráveis da Academia do Samba que serão embalados pela Bateria Furiosa e seus passistas.