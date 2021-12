Em 2018, projeto Natal de Luz emociona o público em Saquarema - Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/11/2021 20:16

Nesta terça-feira, 30 de novembro, a Prefeitura de Saquarema divulgou que irá promover mais uma edição do “Natal de Luz”, para levar mais alegria e, principalmente, união entre os moradores e turistas de Saquarema.

Com um cenário decorado e iluminado com o tema natalino Saquarema receberá apresentações teatrais, corais, espetáculos de dança. No dia 04 de dezembro, a partir das 19 horas, na Praça do Coração, no Centro, a abertura contará com a apresentação do Coral Dó-Ré-Mi, seguido de apresentações de dança das escolas municipais, corais Escola Que Canta e Encanta Saquarema. Por fim, haverá a chegada do Papai Noel e acendimento das luzes.

O grupo Dó Ré Mi, atração principal do Natal de Luz 2021, tem uma rica trajetória iniciada como um coral tradicional há quase vinte anos, numa escola pública. Dessa vez, o coral traz um projeto ousado com a marca inconfundível do time – alegria e empolgação aliadas à explosão de juventude e qualidade técnica, garantindo diversão e emoção.

Canções inéditas com produção de Umberto Tavares, junto aos grandes sucessos de repertório do grupo, além de coreografias e figurinos inéditos, completam a receita de sucesso que promete agitar a galera mais uma vez. O novo espetáculo evidencia a mistura de talento, garra e animação que oferece entretenimento a todas as idades, na especial interpretação com pegada teen de um repertório pop inédito, acompanhado de alguns grandes sucessos.