Saquarema vai celebrar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS divulgação

Publicado 30/11/2021 20:37

Nesta quarta-feira, 01 de dezembro, quando se celebra o Dia Mundial de Luta contra a AIDS acontecerá em Saquarema, na Região dos Lagos um ciclo de palestras sobre o Dezembro Vermelho.

Ministrada pelo Dr. Rodrigo Neves, o evento será realizado no Teatro Mário Lago, no Centro, das 10h às 15h. Além das palestras testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C poderão ser feitos gratuitamente no local.