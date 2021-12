Homenageados e a Prefeita Manoela Peres - Divulgação

Publicado 01/12/2021 19:38

Na noite desta terça-feira, 30, profissionais da saúde que atuaram na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus foram homenageados em Saquarema, na Região dos Lagos.

Organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito da Saúde aconteceu no Alecrim Ateliê de Festas, em Bacaxá.

Profissionais da saúde de Saquarema são homenageados com a Medalha do Mérito divulgação

Criada por meio da Lei 661, de 17 de dezembro de 2002, a Medalha do Mérito busca reconhecer, por meio de homenagem, personalidades de destaque no cenário municipal, estadual ou federal, cuja ação relevante venha de encontro aos interesses do município de Saquarema.Atuando no Hospital Municipal, nos Postos de Urgência 24 horas e nas Unidades de Saúde da Família do município, os 25 homenageados desta edição representam um grande contingente de profissionais que estão trabalhando há quase dois anos com um único objetivo: salvar vidas.