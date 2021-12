Decoração do Natal de Luz em Saquarema / 2019 - divulgação

Decoração do Natal de Luz em Saquarema / 2019divulgação

Publicado 03/12/2021 13:22 | Atualizado 03/12/2021 13:26



Apresentação Natal de Luz em Saquarema em 2019 Divulgação

Em um belo cenário com destaque para a decoração e iluminação natalinas, Saquarema receberá espetáculos teatrais, de dança e corais. A abertura contará com o Grupo Dó-Ré-Mi, seguido de apresentações de dança das escolas municipais e dos corais Escola Que Canta e Encanta Saquarema. Por fim, haverá a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes natalinas. Com a chegada do mês de dezembro, o clima natalino contagiou a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos. Promovido pela Prefeitura, neste sábado, 04 de dezembro, a partir das 19h, acontecerá mais uma edição do “Natal de Luz,” levando alegria, união e o espírito natalino aos moradores e turistas de Saquarema. Tradicional na cidade desde 2017, o “Natal de Luz” só não foi realizado em 2020, por conta da gravidade em que se encontrava a pandemia de coronavírus à época.Em um belo cenário com destaque para a decoração e iluminação natalinas, Saquarema receberá espetáculos teatrais, de dança e corais. A abertura contará com o Grupo Dó-Ré-Mi, seguido de apresentações de dança das escolas municipais e dos corais Escola Que Canta e Encanta Saquarema. Por fim, haverá a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes natalinas.



Natal de Luz em Saquarema em 2019 Divulgação

O grupo Dó Ré Mi, atração principal do Natal de Luz 2021, tem uma rica trajetória iniciada como coral tradicional há quase vinte anos, numa escola pública. Dessa vez, o grupo traz um projeto ousado com a marca inconfundível do time – alegria e empolgação aliadas à explosão de juventude e qualidade técnica, garantindo diversão e emoção. Uma árvore de Natal de 15 metros e a casa do Papai Noel estão sendo montadas e ornamentadas na Praça do Artesanato, no Centro da cidade. Todas as árvores receberão iluminação natalina, dando um charme ainda maior à cidade. Ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, que também recebeu nova iluminação, um presépio gigante está sendo montado. Prédios públicos como a Prefeitura, o Teatro e a Secretaria de Turismo também contarão com decoração especial.O grupo Dó Ré Mi, atração principal do Natal de Luz 2021, tem uma rica trajetória iniciada como coral tradicional há quase vinte anos, numa escola pública. Dessa vez, o grupo traz um projeto ousado com a marca inconfundível do time – alegria e empolgação aliadas à explosão de juventude e qualidade técnica, garantindo diversão e emoção.

Canções inéditas com produção de Umberto Tavares, junto aos grandes destaques do repertório do grupo, além de coreografias e figurinos inéditos, completam a receita de sucesso que promete agitar a galera mais uma vez. O novo espetáculo evidencia a mistura de talento, garra e animação que oferece entretenimento a todas as idades, na especial interpretação, com pegada teen, de um repertório pop inédito, além de hits natalinos consagrados.

Réveillon ainda por definir

O evento foi considerável viável diante da alta taxa de imunização de cerca de 90% da população a partir dos 12 anos, em Saquarema, além das medidas restritivas em vigor referentes ao Decreto nº 2.201, de 29/11 (https://transparencia.saquarema.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/DEC-2201-2021.pdf), como a exigência de comprovante vacinal para acesso a locais fechados públicos e privados onde o uso de máscara continua obrigatório, bem como a recomendação de uso do acessório em locais abertos.

A baixa incidência de novos casos de Covid-19 e de ocupação de leitos, além do reduzido número de óbitos no município, atualmente, também pesaram a favor da retomada do “Natal de Luz” este ano. A realização da festa também será um fator a mais para a análise da viabilidade técnica e sanitária que definirá a realização, ou não, de eventos de réveillon em Saquarema.

A prática dos atos de fiscalização, aplicação das sanções e demais medidas coercitivas de que trata o Decreto nº 2.201 referente à pandemia de coronavírus continuam por parte da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, com eventual apoio de equipe multidisciplinar composta por agentes integrantes de outros órgãos de fiscalização municipal. Denúncias sobre o não cumprimento das normas em vigor devem ser feitas pelo telefone 22 99600-8948.