Publicado 03/12/2021 15:14



A Polícia Militar de Saquarema, informou na tarde desta quinta-feira, 02 de dezembro, que continuará realizando operações de combate ao tráfico de drogas no bairro do Rio de Areia.

Segundo a PM, por conta dos constantes tiroteios na localidade, as operações seguirão por tempo indeterminado. Além do Rio de Areia, outros bairros do município também serão inseridos no planejamento de operações da 4ª cia.