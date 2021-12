Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Itaúna o principal palco do esporte no país - Divulgação

Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Itaúna o principal palco do esporte no país Divulgação

Publicado 03/12/2021 15:29

Saquarema se prepara para mais uma competição esportiva na cidade: o Admin Surf Grommets. A quarta e última etapa do Circuito Estadual das Categorias de Base no Surf (Federação de Surf do Rio de Janeiro), acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro na Praia de Itaúna.

Realizada pela Associação de Surf de Saquarema, o Admin Surf Grommets terá as categorias masculino e feminino Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18, com pranchas e kits na premiação. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 9 de dezembro, no valor de 100 reais. A Associação oferecerá desconto para quem participar de mais de uma categoria.

“Apoiar as categorias de base é investir na formação do atleta. Temos as melhores ondas do país e por isso somos chamados do Maracanã do Surf. Com certeza, teremos grandes atletas que despontarão nas nossas praias, levando o nome de Saquarema para o país e o exterior”, informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Durante a competição, o setor social da Associação de Surf de Saquarema terá uma área para receber doações de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão entregues para entidades de assistência social no município de Saquarema.