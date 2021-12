Publicado 04/12/2021 16:50

Um barco com três virou na manhã deste sábado, 4 de dezembro, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o acidente aconteceu na Praia de Itaúna. Das três vítimas, um conseguiu nadar até as pedras, o segundo homem se afogou, mas foi resgatado e encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. Seu estado de saúde não foi divulgado, já o terceiro homem segue desaparecido.

O helicóptero do Corpo de Bombeiros e agentes do Salvamar estão realizando buscas no local.