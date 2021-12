Agentes da 4ª Cia, Saquarema - reprodução internet

Agentes da 4ª Cia, Saquaremareprodução internet

Publicado 04/12/2021 16:58

Na noite desta sexta-feira, 03 de dezembro, policiais militares trocaram tiros com criminosos em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o tiroteio aconteceu no bairro da Raia, quando agentes da 4ª cia foram até o bairro averiguar uma denúncia de que 4 traficantes da cidade de São Gonçalo estariam na cidade com o objetivo de inserir uma boca de fumo no local.

Ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos efetuaram vários disparos contra os agentes, que revidaram. Em seguida, os suspeitos fugiram para uma área de mata fechada. Ninguém foi preso.