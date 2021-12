Polícia Militar encontra acampamento de traficantes em Saquarema - divulgação

Publicado 06/12/2021 19:04

A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira, 6 de dezembro, uma operação para coibir o tráfico de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

A ação aconteceu no bairro da Raia após uma denúncia de que criminosos estariam acampando em uma área de mata. Os agentes encontraram o acampamento, mas não havia ninguém no local.A PM informou que vão continuar com as buscas no bairro.“Vamos operar até pegarmos os traficantes que tanto prejudicam a comunidade” – informou a comunicação da Polícia Militar, em seu perfil em uma rede social.