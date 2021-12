Jogos aconteceram no estádio do Sampaio Corrêa Futebol e Esporte. Equipe campeã do time CTFAS - divulgação

Publicado 13/12/2021 11:19

O fim de semana foi de muito esporte em Saquarema. Com diversas atividades, atletas participaram de competições que aconteceram em campo ou no mar.



Crianças participaram da Copa de Futebol Infantil divulgação

Realizada desde o início do mês de dezembro, a Copa Saquarema de Futebol Infantil reuniu mais de 100 crianças com idades até 14 anos, divididas em categorias Sub 10, Sub 12 e Sub 14. Os jogos, realizados no estádio do Sampaio Corrêa Futebol e Esporte, no bairro do Tinguí, serviu para promover a integração entre os participantes e revelar futuros craques dos gramados saquaremenses. O torneio, que foi disputado pelos times CTFAS, Núcleo Oficial Boavista Saquarema, Vasco Academy Saquarema e Grêmio, teve o seguinte resultado: Na categoria Sub 10, o CTFAS derrotou o Vasco por 6×0. Na categoria Sub 12, o CTFAS também levou o título ao derrotar o Grêmio por 2×0. Já na categoria Sub 14, o Grêmio deu o troco e derrotou o CTFAS por 4×0.

“Fiquei feliz em ver tantas crianças e jovens engajados no esporte. Daqui, sairão grandes atletas que darão orgulho para suas famílias e nossa cidade. Saquarema é um celeiro esportivo e estamos valorizando e fomentando isso. Esporte como ferramenta de saúde, transformação e qualidade de vida”, informou o Vice-Prefeito Rômulo Gomes, que esteve presente na competição.



Competições também aconteceram no mar de Saquarema STHIVYNN MR

Dos campos para a praia, em Itaúna, o surf dominou as ondas de um dos principais palcos da modalidade no país! O Admin Surf Grommets, quarta e última etapa do Circuito Estadual das Categorias de Base no Surf da Federação de Surf do Rio de Janeiro, aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro. Realizado pela Associação de Surf de Saquarema, o torneio teve as categorias masculino e feminino Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18. "Apoiar as categorias de base é investir na formação do atleta. Temos as melhores ondas do país e por isso somos chamados do Maracanã do Surf. Com certeza, teremos grandes atletas que despontarão nas nossas praias, levando o nome de Saquarema para o país e o exterior", informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

O Admin Surf Grommets terminou com os seguintes vencedores: Na categoria Sub 12, Arthur Ferreira e Sofia Tinoco; Na Sub 14, Rickson Falcão e Lanay Thompson; Na categoria Sub 16, Lukas Camargo e Aysha Ratto levantaram o troféu; Já na categoria Sub 18, os campeões foram Yan Sondhal e Aysha Ratto.

Todas as competições tiveram o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Para o ano de 2022, outras competições serão realizadas no município, movimentando campos, quadras, praias e demais arenas da cidade.