Casa de Cultura de Saquarema recebe exposição natalina | Saquarema | O Dia

Casa de Cultura de Saquarema recebe exposição natalina - divulgação

Publicado 13/12/2021 09:35

A partir desta segunda-feira, 13, a Casa de Cultura Walmir Ayala recebe a 1ª Expo Artesanato de Saquarema. Com o tema “Natal”, a exposição possui produtos criados por artesãos da cidade, além de alunos das oficinas da Secretaria de Cultura.

Peças expostas podem ser adquiridas pela população divulgação

Nesta edição, nove artistas apresentam seus trabalhos que também podem ser adquiridos pela população. O catálogo com os preços de cada peça está disponível para consulta no próprio local.de Saquarema acontece na Casa de Cultura Walmir Ayala, que fica na Rua Coronel Madureira, no Centro e funciona de segunda a sexta-feira, das 09 às 17h. A entrada é gratuita.