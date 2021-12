Saquarema é o município com a vacinação mais adiantada na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 10/12/2021 19:31 | Atualizado 10/12/2021 19:53

A partir desta segunda-feira, 13 de dezembro, moradores de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio que ainda não se vacinaram ou que estão em atraso com a aplicação da segunda e terceira doses da vacina contra a covid-19, poderão se vacinar em um dos 6 novos pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura.

Com o objetivo de facilitar a vida da população e assim incentivar ainda mais os moradores que não concluíram o ciclo vacinal, os novos postos são descentralizados e foram mais bem distribuídos entre os bairros.

As novas unidades estão localizadas na Associação de Surf de Saquarema - Avenida Oceânica nº 180, em Itaúna; na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bacaxá - Rua Alfredo Menezes, 981; e nas seguintes unidades de Estratégia Saúde da Família: ESF de Rio Mole - Estrada de Rio Mole, 400; ESF de Sampaio Corrêa - Rua José Mendes de Souza, s/n°, na Basiléa; ESF de Rio D’Areia - Estrada Latino Melo, s/n°; e ESF de Barra Nova - Avenida Litorânea, s/n°. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.

Com 86,79% da população a partir dos 12 anos vacinada com as duas doses ou dose única, o que corresponde a 69,06% da população total do município plenamente imunizada, Saquarema já cumpriu integralmente o calendário de vacinação por idade contra a Covid-19. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde vem promovendo repescagem de vacinação para todos os públicos a partir dos 12 anos e aplicando a segunda dose conforme o prazo estabelecido para cada imunizante. A dose de reforço já foi aplicada em 6.367 moradores.