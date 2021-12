Praças da Turfa e do Condado em Saquarema recebem obras | Saquarema | O Dia

Obra na Praça da Turfa - divulgação

Publicado 09/12/2021 08:39

A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos de Saquarema, na Região dos Lagos, está efetuando obras em duas novas áreas de lazer do município: as praças da Turfa e do Condado.



Obra na Praça do Condado divulgação

As obras nas duas praças fazem parte do programa "Uma Praça em Cada Bairro", idealizado pela Prefeitura e operacionalizado pelas secretarias de Serviços Públicos e Obras Públicas. No Condado, as equipes estão trabalhando na preparação do solo para receber a pavimentação. A nova área de lazer contará com academia, espaço de convivência, urbanização, parquinho e demais mobiliários. Já a Praça da Turfa está na etapa de paisagismo. As equipes estão fazendo o plantio de mudas de diversas plantas e árvores que darão um toque especial ao novo local de lazer da comunidade.