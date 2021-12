Centro reúne amostras de todos os alimentos produzidos no município - divulgação

Publicado 07/12/2021 18:38

Alimentos produzidos no Centro Demonstrativo da Produção Agrícola Municipal de Saquarema estão sendo doados para instituições carentes.

Instituições de Saquarema recebem doações de alimentos divulgação

Nesta terça-feira, 07 de dezembro, uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou a entrega de diversos produtos (alface, couve, beterraba, jiló, pimentão e quiabo) que foram doados ao Asilo e à Residência Terapêutica.O Centro Demonstrativo da Produção Agrícola foi idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura para reunir amostras de todos os alimentos produzidos no município de Saquarema. Frutas, legumes, verduras, cereais e demais tipos de alimentos são cultivados no espaço da secretaria. As sementes e mudas são doadas por agricultores familiares da cidade.