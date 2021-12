Futuras mamães recebem uma bolsa com enxoval completo para os bebês - divulgação

Publicado 07/12/2021 18:09

Um projeto muito especial vem sendo colocado em prática pela Prefeitura de Saquarema, para incentivar as futuras mamães do município a realizarem todos os exames e consultas pré-natais programados até o nascimento do bebê. Trata-se do Carinho de Mãe, que destina às futuras mamães uma bolsa, com enxoval completo de saída de maternidade para os bebês. Numa primeira leva, a Prefeitura adquiriu 800 kits para tender às necessidades das gestantes em situação de vulnerabilidade social.

Com forro interno, tamanho grande, alça para ombro e divisão impermeável para acondicionamento da roupa usada, além de compartimentos para guardar a mamadeira e itens diversos para o uso do bebê, a bolsa vem acompanhada de enxoval em tecido antialérgico contendo os seguintes itens: trocador acolchoado e impermeável, manta de malha de poliéster e viscose trabalhada com efeito matelassê, macaquinho de manga curta e casaquinho com capuz ambos em malha 100% algodão e com bordados, tudo concebido com carinho de mãe.



Projeto Carinho de Mãe, Saquarema/ RJ divulgação

O projeto Carinho de Mãe é dirigido a todas as futuras mães que realizarem os exames na rede pública do município e a bolsa pode ser retirada no Centro de Referência de Assistência Social do respectivo bairro da residência, após a última consulta do pré-natal. Para ingressar no acompanhamento pré-natal, as gestantes devem se dirigir à Clínica da Mulher, na Avenida Saquarema n° 3557, no bairro Porto da Roça, ou aos postos municipais de saúde. "Muitas vezes eu recebia, aqui na Prefeitura, futuras mamães do município e elas comentavam que chegando o dia do parto ainda não tinham o enxoval do bebê. Me sensibiliza muito, como mãe, poder oferecer esse carinho para essas futuras mamães do nosso município. A importância do projeto é também conscientizar para a importância do pré-natal, para que elas não percam as consultas", relata a Prefeita Manoela Peres.