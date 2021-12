Casa do Papai Noel é aberta ao público em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Casa do Papai Noel é aberta ao público em Saquarema

Publicado 07/12/2021 18:59

Após a abertura do “Natal de Luz”, no último sábado, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, anunciou a agenda do “Papai Noel” na cidade.



Crianças e adultos podem tirar fotos com o bom velhinho, de graça @FERREIRAMARCOSFOTO___

A decoração de natalina de Saquarema ficará montada até o dia 06 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis. De acordo com a Prefeitura, o bom velhinho atenderá os pequenos para fotos gratuitamente, das 18h às 22h, terças-feiras às quintas-feiras e das 18h às 23h nas sextas-feiras, sábados e aos domingos. A casa do Papai Noel foi montada na Praça Antenor de Oliveira, mais conhecida como Praça do Canhão, no Centro.A decoração de natalina de Saquarema ficará montada até o dia 06 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis.

Além do Centro de Saquarema, os bairros de Bacaxá, Sampaio Corrêa já estão recebendo iluminação natalina.