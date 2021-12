Decoração do Natal de Luz em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 09/12/2021 08:07

Após realizar uma linda festa do Natal de Luz no Centro de Saquarema, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos informou que os distritos de Bacaxá e Sampaio Corrêa também receberão a festa.

Em Bacaxá, o Natal de Luz acontecerá nesta sexta-feira,10, a partir das 19h, na Praça Santo Antônio. Já em Sampaio Corrêa, será na Praça de Sampaio Corrêa na próxima segunda-feira,13, a partir das 19 horas.

O evento contará com apresentações escolares, chegada do Papai e Mamãe Noel, participações especiais do Olaf, Urso, Bailarina, Duendes, Soldadinho e muito mais.