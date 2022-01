Programa atende 1.200 alunos em 16 rotas - Divulgação

Publicado 20/01/2022 20:25

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai iniciar o processo de renovação do cadastro para o Transporte Universitário. Neste ano, o procedimento será virtual, através de formulário on-line que deverá ser preenchido e enviado, entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2022. Saiba mais em saquarema.rj.gov.br.

Para renovar o cadastro, os alunos deverão preencher o formulário de Transporte Universitário e anexar, em arquivo PDF, os comprovantes de matrícula (declaração, boleto pago, extrato do pagamento do FIES etc.) e a grade disciplinar do semestre a ser cursado (2022.1).

De acordo com o Welington Figueiredo, Diretor de Transporte da Secretaria de Educação, o processo de renovação é somente para os universitários que utilizaram o transporte no ano anterior (2021.2).

"O aluno que não conseguir entregar os documentos solicitados não será impedido de fazer a renovação, porém terá o prazo de 30 dias contados a partir do ato da renovação para regularizar suas pendências".

Benefício para muitos moradores

Mantido pela Prefeitura de Saquarema, o programa Transporte Universitário atende 1.200 alunos em 16 rotas, nos turnos da manhã e da noite, nos municípios de Cabo Frio e Niterói. Atualmente, 16 ônibus rodoviários, modernos e com ar-condicionado, fazem o transporte diário desses alunos.

Utilizando valores atuais das passagens de ônibus, um estudante que cursa uma universidade em Cabo Frio gastaria, diariamente, R$ 11,40 em passagens de ônibus. No mês, o valor seria de R$ 250,80. Já o aluno que estuda em Niterói, desembolsaria R$ 67 por dia. No final do mês, o valor seria de R$ 1.474,00.