Município de Saquarema participa do seminário "Desenvolve RJ"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/03/2023 15:59

O Município de Saquarema participou, nesta quarta-feira (1º), do seminário “Desenvolve RJ”, evento de desenvolvimento econômico, negócios e empreendedorismo realizado na cidade do Rio de Janeiro pelos jornais O Dia e Meia Hora. Representando a Prefeita Manoela Peres, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Paula Lemos Azem, cumpriu agenda com autoridades, além de representantes do trade econômico e industrial do estado.

A abertura do seminário foi feita pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, que ressaltou a retomada da economia e anunciou o investimento de mais de R$ 400 milhões nos setores de infraestrutura e reforma de condomínios industriais, bem como a consolidação de 16 cidades enquanto municípios-polo do Estado: “Hoje, temos superávit nas contas, graças à retomada econômica do Rio de Janeiro. E com esses 16 polos, vamos abranger os 92 municípios do estado,” afirmou o Secretário.

Dentre os presentes, o governador Cláudio Castro afirmou que o Estado oferece diversas oportunidades de negócios. A atração de investimentos também foi destaque na fala do governador: “O Rio de Janeiro está com uma carga tributária razoável, uma boa estrutura e os empreendedores contam com o apoio do governo. Esse é o Rio de hoje, que diminuiu para menos de uma hora o tempo necessário para a abertura de empresas, modernizando e digitalizando os processos”.

Com um dos maiores e mais estruturados polos econômicos industriais da região, Saquarema vem se destacando no processo de abertura e legalização de empresas, além da desburocratização para facilitar a geração de empregos. Diversas ações realizadas pela Prefeitura estão dando frutos e outros projetos já estão em andamento para curto, médio e longo prazos.

Banco de empregos municipal

De acordo com a Secretária Paula Azem, os próximos meses serão de grandes avanços na cidade: “Estamos estruturando a cidade para que ela possa ser mais atrativa e receber investimentos nacionais e internacionais, não somente os ligados ao turismo, que é nossa principal vocação econômica. As áreas de serviços, tecnologia e indústria estão passando por grandes mudanças e vamos aproveitar esse momento de retomada dos investimentos para apresentar Saquarema como uma alternativa viável, eficaz e vantajosa para a implantação de novos negócios, gerando mais empregos e renda. Paralelamente, demos início aos trabalhos de implementação do nosso Banco de Empregos Municipal, que facilitará bastante a vida da população que busca emprego e do empresário que busca mão de obra qualificada”, explicou.

Com uma área de 950 mil metros quadrados, o Polo Econômico Industrial de Saquarema está localizado às margens da RJ 106, a Rodovia Amaral Peixoto, no distrito de Sampaio Corrêa. A pouco mais de 80 quilômetros da Capital do estado, possui fácil acesso a rodovias importantes para o escoamento da produção, como as RJs 102, 104, 116, 118, 124 e as rodovias federais BRs 040, 101 e 116.