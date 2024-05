Saquarema será palco de mais uma edição do Saquá Moto Rock - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/05/2024 18:41

Saquarema - A cidade de Saquarema será palco de mais uma edição do Saquá Moto Rock de quinta-feira (23) a domingo (26). Realizado pelos Pecadores Moto Clube, com apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a 23ª edição acontecerá na Praça do Coração, no Centro da cidade.

Reunindo moto clubes de vários estados do Brasil, a edição de 2024 contará com uma extensa programação, repleta de expositores, camping com café da manhã, praça de alimentação e shows de rock, com a participação de 18 bandas.Na quinta-feira (23), a abertura do evento será às 19h, com o show da banda Velho Blend. Em seguida, às 21h, quem sobe ao palco é a Eternal Flamer. Já às 23h, o show é com a banda Los Maresias. Na sexta-feira (24), a festa terá início às 18h, com a Epidemia Rock Band. Logo após, às 20h, a Banda Sanctuariun comanda a festa, seguida da banda Segredo de Estado, às 22h. O show principal do Moto Rock está previsto para a meia-noite, com o cantor Paulo Ricardo.Com 61 anos, o músico, cantor, compositor e ator carioca promete um super show com grandes clássicos do rock nacional. No repertório, Rádio Pirata, Revoluções por Minuto, Alvorada Voraz, A Cruz e a Espada, Naja, Olhar 43, Estação no Inferno, London London e Flores Astrais.No sábado (25), a festa continua a partir das 16h, com o show de Catarina Crystal e Banda, com o Concerto Janis Joplin. Logo após, às 18h, a Banda Anônimos comanda a festa, seguida da Banda Cheiro de Rock, às 20h, e de Diogo Vidhal e Banda, com o Tributo à Legião Urbana, às 22h. A programação do dia termina com a banda AC D'Cover, com show marcado para a meia-noite.Já no domingo (26), último dia de evento, a programação começa mais cedo, com o show da banda Duendes do Pastor, às 11h. Às 13h, é a vez da banda Os Caravelhos e, às 15h, da Banda Stigma. Seguindo a programação, às 17h é a vez da Banda The Luxx, seguida da Banda Vírus, às 19h. Encerrando a programação do festival, Edu Gomes e Banda realizam o último show do Moto Rock, às 21h.“O Saquá Moto Rock é um dos maiores encontros de moto clubes do país. Estamos muito felizes em apoiar mais uma edição deste evento incrível, que reúne pessoas de várias partes do Brasil e de outros países da América do Sul. Na edição de 2023, recebemos um grande público e para este ano, temos certeza de que o evento atrairá ainda mais visitantes para Saquarema”, afirmou a prefeita Manoela Peres.