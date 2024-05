Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso profissionalizante gratuito de Mecânica de Motores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/05/2024 18:48

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, vai abrir inscrições para o curso de Mecânica de Motores Ciclo Otto (Automotivo), que será realizado na Unidade Móvel do SENAI, em parceria com a FIRJAN, na Avenida Saquarema, nº 4.594, no bairro Porto da Roça.

Nesta etapa, serão ofertadas 40 vagas para os moradores de Saquarema, sendo 20 vagas para o turno da tarde e as outras 20 vagas para o turno da noite. As inscrições estarão abertas nesta quinta (23) e sexta-feira (24), na secretaria do Centro de Capacitação, que funciona na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo. O curso será iniciado dia 4 de junho e a carga horária é de 324 horas, cumpridas em 81 dias úteis.

Para participar, os interessados deverão ter mais de 18 anos e ter cursado o 6º ano do Ensino Fundamental. Mais informações podem ser obtidas junto ao Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, pelo WhatsApp da Secretaria da unidade (22) 93300-5250.

Com o novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 23 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos.