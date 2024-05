Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema resgatam cobra-coral em Itaúna e jiboia no bairro Areal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema resgatam cobra-coral em Itaúna e jiboia no bairro ArealDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/05/2024 19:21

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema realizou, no último final de semana, o resgate de dois animais no município. Na última sexta-feira (17), os agentes resgataram uma cobra-coral que estava no interior de uma residência, em Itaúna. E no domingo (19), realizaram o resgate de uma jiboia no bairro Areal.



Em Itaúna, na sexta-feira, os agentes verificaram que se tratava de um macho, adulto, medindo 93cm, da espécie Micrurus aníbal, uma das três novas espécies identificadas no Brasil, conforme artigo científico publicado no início do ano. A identificação da Micrurus aníbal pelos cientistas ocorreu a partir de uma serpente capturada no município de Saquarema, no entanto, a espécie não é endêmica, e pode ser localizada na região serrana, com florestas mais densas e na vegetação típica de restinga, como neste caso.



No Areal, no domingo, a Guarda Ambiental foi acionada pela equipe do Aloha Spirit para o resgate de uma serpente no espaço do evento. Chegando ao local, os agentes constataram que se tratava de uma jovem espécie de Boa constrictor, popularmente conhecida como Jiboia, pesando 836 gramas e medindo 58cm.



Após ter sido checada a boa saúde dos animais, os dois foram reinseridos em área de reserva ambiental no município.



A cobra-coral



As cobras-corais apresentam comportamento pacato e tendem a se esconder ou fugir de possíveis predadores, isso explica o baixo número de acidentes com esses animais. Contudo, esta condição não a torna menos perigosa, pois a sua picada pode levar à morte, já que o seu veneno é composto por uma das toxinas mais poderosas entre as serpentes existentes nas américas. O nome da espécie resgatada foi dado em homenagem ao pesquisador uruguaio, Aníbal Gimenez, seu descobridor



A jiboia



A cobra jiboia é um réptil da família Boidae, desprovido de peçonha e que mata as presas por constrição, da qual fazem parte as maiores serpentes do planeta. No Brasil, onde há duas subespécies de jiboia, ela só perde em tamanho para a sucuri e pode chegar a medir 4 metros.



A guarda ambiental destaca a importância ecológica das cobras, salientando sua função no controle da superpopulação de animais transmissores de doenças, como os ratos. E a Secretaria de Segurança, através da Guarda Ambiental, alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.