Teatro Mário Lago, em Saquarema, recebe dois espetáculos neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/05/2024 09:24

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá dois espetáculos, um musical e uma comédia, com classificação etária livre, no próximo fim de semana.No sábado (25), às 19h, será a vez do espetáculo musical “Renato Travolta – Saturday Night Fever”, no qual o cover oficial de John Travolta, com produção de André Luiz Britto e o comando da pista a cargo do Dj André Luiz, resgatam a musicalidade das décadas de 70 e 80, enfatizando os 50 anos do filme Saturday Nigth Fever, alinhado à época de ouro da discoteca; e da década de 80, com o estilo New Wave e o Rock Nacional. Os ingressos podem ser comprados por R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia entrada), pelo telefone (21) 99964-4507.Já no domingo (26), às 18h30, a diversão ficará por conta da comédia espírita “Sorria - Você está no Além”. Escrita por Lurimar Vianna e estrelada por Rogério Fabiano e Érica Collares, a peça conta a história de Paulo e Ana, espíritas que, de repente, se deparam com um lugar estranho, chegando à conclusão de que estão desencarnados. Enquanto aguardam ansiosamente pela recepção de seus mentores e pela definição de seus destinos, eles refletem sobre suas atitudes enquanto estavam no plano terrestre. Situações inusitadas os pegam de surpresa, levando-os a confiar seus pecados um ao outro de maneira divertida, com um final surpreendente. Os ingressos podem ser comprados pelo Sympla, pelo link , ou direto com a produção, pelo WhatsApp (22) 98164-9893, por R$ 50,00 e R$ 25,00 (meia entrada – para todos com número limitado).