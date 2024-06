Prefeitura de Saquarema comemorou a Semana Mundial do Meio Ambiente com atividades educacionais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/06/2024 16:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), comemorou, de terça (4) a sexta-feira (7), a Semana Mundial do Meio Ambiente com várias atividades educacionais envolvendo escolas do município. Com o objetivo de envolver os alunos das escolas municipais em atividades lúdicas e criativas nas áreas naturais ao redor das suas próprias escolas, as equipes técnicas da Secretaria buscavam inspirar os alunos a amar e defender a riqueza natural dos seus ambientes.

Três escolas municipais receberam as atividades propostas. Uma atividade de Observação de Aves (birdwatching) foi realizada com a turma do 5º ano da Escola Municipal Belino Catharino, no bairro da Mombaça. As crianças, junto com a equipe de pesquisa do Observatório Aves, levantaram, em apenas 1 hora direta de observação, 21 espécies na Lagoa de Saquarema.Já com os alunos da Escola Municipal Vilatur, no bairro de mesmo nome, foi realizada uma visita guiada às Unidades de Conservação Parque Estadual da Costa do Sol e APA (Área de Proteção Ambiental) de Massambaba. Os alunos do 5º ano que participaram da atividade são moradores do entorno das áreas de proteção, sendo que 50% dos alunos são frequentadores da área e não sabiam que aquela era uma área protegida, desconhecendo suas riquezas e leis. “Foi uma experiência engrandecedora e transformadora. Que eles possam multiplicar as informações e se tornem os guardiões desse lugar tão rico e importante”, comemorou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães.As áreas do Parque Estadual da Costa do Sol e da APA de Massambaba preservam espécies da flora e da fauna endêmicas (que são encontradas somente nesses locais), migratórias e muitas ameaçadas de extinção. Além de ser um laboratório a céu aberto, é um ponto de interesse internacional que está inserido dentro do território do GeoParque Costões e Lagunas. O local possui diversas restrições, como a proibição de permanência de animais domésticos e veículos automotores, como carros e motos na trilha; a proibição de retirada de vegetação, rochas da água (estromatólitos) e a captura de animais; a realização de churrasco e fogueiras no local; o descarte de lixo; e o mergulho em área preservada (onde existe a formação das esteiras microbianas).Finalizando a programação da Semana Mundial do Meio Ambiente, a equipe da SEMMA priorizou o ecossistema de mangue ao entorno da Lagoa de Saquarema. Os manguezais são locais de grande importância para os oceanos e para toda a vida no planeta, pois são únicos, raros e extremamente ricos em biodiversidade. Com espécies da flora, fauna e até solo exclusivos, esses ambientes, quando gerenciados de forma sustentável, têm um papel importante na mitigação das mudanças climáticas, na proteção de zonas costeiras e na subsistência de milhões de pessoas. Pensando nisso, 100 alunos da Escola Municipal Gustavo Campos da Silveira, no bairro Areal, participaram de um bate-papo sobre a importância do mangue.“A recomposição florestal dessa vegetação de mangue faz parte de um projeto da SEMMA desde 2004. Trabalhamos com plantios colaborativos no local, onde até grandes atletas da WSL já participaram e com isso a área vem crescendo e se desenvolvendo criando uma grande floresta monitorada em nossa lagoa. A ideia dos plantios é criar multiplicadores, guardiões desse ambiente tão rico para as presentes e futuras gerações”, completou o secretário de Meio Ambiente, Gilmar Magalhães.Após a roda de conversa, alunos e técnicos realizaram o plantio de 300 mudas de vegetação de mangue, além da limpeza do local. A escola fica em frente à Lagoa de Saquarema, dentro de um dos poucos espaços remanescentes de mangue da região.